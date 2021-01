Coronavirus : l'Académie de médecine recommande de ne pas différer l'injection de la seconde dose du vaccin

Alors que le gouvernement a annoncé qu'il était possible de différer jusqu'à six semaines l'injection de la deuxième dose du vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, au lieu des trois recommandées par les fabricants, l'Académie de médecine s'inquiète dans un communiqué publié mardi 12 janvier.

La lutte contre la pandémie de Covid-19 se construit pas à pas en France, en fonction des avis émis par les différentes instances. Elles se penchent en ce mois de janvier sur le délai d'administration des doses du vaccin. D'après les laboratoires Pfizer et BioNTech, qui ont produit le premier vaccin contre le coronavirus autorisé en France - est ensuite venu celui de Moderna - ce délai doit être de 21 jours entre la première et la deuxième dose.

Mais en se basant sur un essai clinique, l'Agence du médicament (ANSM) puis le ministre de la Santé avaient indiqué, jeudi 7 janvier, que cette fenêtre pouvait aller jusqu'à 42 jours. "Cela nous permet de disposer de davantage de doses disponibles tout de suite" pour réaliser la première injection du vaccin chez plus de patients, avait alors souligné Olivier Véran.

"On aura peut-être une petite perte d'efficacité, mais elle sera très largement compensée par le nombre de personnes qu'on va pouvoir vacciner", avait expliqué sur franceinfo l'infectiologue Odile Launay, membre du comité scientifique. Cependant, ce mardi 12 janvier, l'Académie nationale de médecine s'inquiète de cette décision.

L'Académie de médecine craint une perte d'efficacité

Dans un communiqué, l'Académie met en avant la réponse du laboratoire BioNTech : "Le taux d'efficacité du vaccin de 52% après la première dose, s’élève à 95% lorsque la deuxième dose a été administrée à 21 jours, mais ne garantit pas un taux d’efficacité aussi élevé si la seconde injection est différée au-delà".

Dans un contexte de "recrudescence épidémique", l'Académie nationale de médecine attire l'attention sur le fait que, sur un "plan collectif, l’obtention d’une couverture vaccinale élargie, mais fragilisée par un faible niveau d’immunité, constituera un terrain favorable pour l’émergence d’un ou de plusieurs variants échappant à l’immunité induite par la vaccination".

Différer l'injection uniquement "si les circonstances l'exigent" et pour des patients de moins de 50 ans, sans facteur de risque

Dans ces conditions, l'Académie nationale de médecine recommande "de se conformer au schéma vaccinal prescrit par le fabricant, de ne différer l’injection de la seconde dose que si les circonstances l’exigent (manque de doses disponibles) et sans excéder un dépassement de 3 semaines, de réserver cet élargissement entre les deux doses aux personnes âgées de moins de 50 ans et ne présentant aucun facteur de risque de forme grave de Covid-19, de prescrire un renforcement des mesures barrière pour que toute personne vaccinée évite d’être infectée avant l’administration de la seconde dose, et enfin d’évaluer l’impact de cet élargissement sur l’augmentation du nombre de personnes primo-vaccinées chaque semaine".