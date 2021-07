Coronavirus : l'Académie de médecine se prononce pour la vaccination obligatoire pour les plus de 12 ans

L'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie se prononcent en faveur de "l'obligation vaccinale" contre le Covid-19 pour "l'ensemble de la population âgée de 12 ans et plus", dans un communiqué commun publié ce samedi 10 juillet.

Les jours passent, le variant Delta progresse et la vaccination contre le coronavirus devient de plus en plus pressante pour éviter une quatrième vague, d'après les autorités. Le gouvernement prépare un projet de loi visant à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Ce samedi, l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie vont plus loin en se prononçant en faveur de "l'obligation vaccinale" pour "l'ensemble de la population âgée de 12 ans et plus".

Il s'agit selon les deux académies de "la seule option réaliste en termes de responsabilisation personnelle et d’engagement solidaire permettant de préserver sa santé, celle des autres et de parvenir à l’immunité collective".

Si la liberté individuelle doit être respectée, elle est toutefois limitée lorsqu’il y a danger pour autrui.

L'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie estiment que "le principe d’une vaccination fondée sur le volontariat révèle aujourd’hui ses limites, ce qui compromet l’accès au niveau d’immunité collective indispensable pour éviter une recrudescence épidémique au 4ème trimestre". Elles ajoutent que "la vaccination n’est pas seulement un geste civique, c’est un impératif éthique" et que "si la liberté individuelle doit être respectée, elle est toutefois limitée lorsqu’il y a danger pour autrui".

Elles rappellent que "plusieurs maladies ont justifié une telle décision en France : la variole (1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964). Plus récemment, 11 vaccins du nourrisson ont été rendus obligatoires en 2017."

Pour ces deux académies, "la mise en œuvre de l'obligation vaccinale devrait s'accompagner d'une campagne nationale de communication favorisant une pédagogie ciblée de la responsabilité partagée, évitant toute stigmatisation, dans le cadre d'un engagement démocratique".