Coronavirus : l’accès aux plages interdit dans toute la zone littorale méditerranéenne

Au troisième jour de confinement les autorités s’inquiètent du manque de respect des mesures pourtant très strictes.

"Il faut comprendre que la situation est grave"

« La consigne en cours c’est de rester chez, de ne sortir qu'en cas de nécessité », insiste Jeannine Buisson-Prieu directrice départementale de la sécurité publique d’Ajaccio. « Faire ses courses oui, mais pas tous les jours. Prendre l’air oui, sortir son chien oui, mais dans son quartier ! Il faut rester le plus longtemps possible à la maison, à l’intérieur, ne pas avoir de contact à l’extérieur. _Il faut arrêter d’aller sur les plages, il faut arrêter d’aller à la Parata, il faut arrêter de prendre sa voiture pour aller se promener_, pour aller sur les sentiers. Il faut comprendre que la situation est grave »

Plages interdites

Un arrêté préfectoral sera d’ailleurs pris ce jeudi pour interdire totalement l’accès aux plages, sur tout le littoral méditerranéen, a annoncé ce matin le préfet de Corse, Franck Robine.

« Plus le confinement sera respecté, mieux la lutte contre le Covid-19 se fera », poursuit Jeannine Buisson-Prieu. « Et puis il faut penser à tous ceux qui sont en tête de pont, le personnel soignant, ceux qui n’ont pas d’autres solutions que d’aller travailler pour aider les personnes malades. Il faut vraiment faire preuve de solidarité et de civisme».

« Les gens n’ont pas compris la gravité de la situation »

Sur Ajaccio, qui est un cluster, un certain nombre de contravention ont été dressées, pas en grand nombre, car la plupart des gens ont leur attestation. « Le problème n’est pas là », précise la directrice départementale de la sécurité publique, « le problème c’est que les gens n’ont pas compris qu’il faut rester chez soi ou dans son quartier. Si on a besoin d’aller au supermarché on y va, mais on y va une fois dans la semaine, on n’y va pas tous les jours ! Si on a besoin de prendre l’air, oui on va sortir, mais dans son quartier !

Rappel des principales mesures de confinement - DR

Les gens n’ont pas compris qu’il faut arrêter d’avoir des activités comme on les avait la semaine dernière. Ils n’ont pas compris la gravité de la situation.

Sur les plages on en voit beaucoup, à la Parata aussi, on a le sentiment qu’il y a de l’espace mais non ce n’est pas une raison d’aller de se promener comme s’il ne se passait rien. Prendre l’air c’est prendre l’air en bas de son immeuble, aller promener son chien c’est pareil. Si on a des enfants on comprend bien qu’il faut qu’ils prennent un peu l’air, mais il faut rester dans son quartier. »