Coronavirus : l'ARS Bourgogne-Franche-Comté a répondu à vos questions

Olivier Obrecht, directeur-adjoint de l'Agence régionale de Santé en Bourgogne-Franche-Comté, a répondu à vos questions, mardi 17 mars, sur France Bleu. 507 personnes sont contaminées dans la région, mais ce décompte ne prend en compte que les cas confirmés et donc relativement graves. "On est dans une phase d'accélération" dans la région, indique-t-il.

Les personnes hospitalisées, ce ne sont que des personnes âgées ?

Le coronavirus touche préférentiellement les personnes âgées, et notamment les formes graves. Dans la région, dans trois quarts des cas, de plus de 60 ans. En réanimation, de plus de 70 ans. Mais il peut y avoir des patients plus jeunes.

Comment sont répartis les patients dans la région ?

Dans le Doubs, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or, le virus circule de manière particulièrement active. Il circule moins dans le Jura, la Nièvre et l'Yonne.

Quand les mesures de confinement vont-elles faire effet ?

Toutes ces mesures visent à briser l'augmentation de l'épidémie, mais ce n'est pas de la magie. On n'aura pas brutalement plus aucun cas à partir de demain ou d'après-demain.

Comment se prémunir des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux ?

Les réseaux "asociaux" plutôt. Il y a toujours des groupes qui cherchent à instaurer le doute et répandre de fausses nouvelles. C'est très difficile d'assurer la communication de crise quand il y a autant de messages parasites.

Est ce qu'un foulard peut faire barrière au virus ?

Toute barrière physique qui permet d'être à l'abri de l'air peut avoir un effet. Mais seuls les masques chirurgicaux ou professionnels ont une efficacité prouvée. Un foulard peut être un élément de protection, absolument pas une garantie de ne pas être contaminé.

Peut-on amener ses trois enfants faire du vélo ?

Si ce sont ses trois enfants oui. Mais pas les copains de la résidence. Il faut du civisme. La règle, c'est que moins on a de contacts humains, plus on a de chances de réduire le nombre de cas.

Les nourrissons sont-ils à risque ?

Nous n'avons pas encore assez de recul, je ne suis pas un expert en virologie, mais pour l'instant il n'y a pas de forme grave chez l'enfant. Il y a très peu d'enfants qui sont touchés. Sur les plus de 500 cas graves dans la région, il y en a une quinzaine de moins de 18 ans. Et aucun enfant ou nourrisson. Après, on n'expose pas un nourrisson à des personnes contaminées, évidemment.

Comment on fait si quelqu'un tombe malade à la maison quand on est confiné ?

C'est du bon sens. Si vous avez un malade, idéalement, on ne mange pas avec lui, on ne partage pas ses couverts, on ne joue pas aux cartes ensemble, face à face. La personne malade doit s'isoler au maximum, même dans un univers confiné ou restreint.

J'ai été en contact avec une personne malade. Je peux aller travailler ?

Au début de l'épidémie, quand on repérait un cas, tous les gens qui étaient identifiées "cas-contacts" étaient confinées également pendant 14 jours. Aujourd'hui, au stade 3, le virus circule très largement. Il ne peut plus être confiné de manière simple. Donc si vous connaissez une personne malade, vous devez faire très attention, vous devez surveiller matin et soir votre température. Si vous avez des symptômes, vous cessez toute relation sociale. Sinon, en faisant attention, vous pouvez aller travailler.

Que faire pour les personnes "à risque" qui travaillent dans le milieu médical ?

Il faut éviter les unités où il y a des malades du Covid19, et porter un masque.

Les hôpitaux de la région sont-ils prêts ?

A ce stade, depuis deux semaines, l'ensemble du système de santé anticipe et s'adapte, en multipliant les lits en réanimation et en soins intensifs, en déprogrammant les opérations qui ne sont pas obligatoires. L'ensemble du système s'adapte, même là où, pour l'instant, il y a peu de patients, comme c'est le cas à Nevers ou Auxerre. Si Dijon est en surcapacité, nous organiserions une régulation pour que des patients de Dijon aillent à Auxerre ou à Nevers.

Les autres malades sont toujours bien pris en charge ?

Oui, les AVC, les pathologies graves, sont toujours pris en charge. Les Samu ont organisé un double accueil. Un pour le coronavirus, un autre pour les urgences vitales qui sont dues à d'autres maladies.

Quand appelle-t-on le 15 ?

Au stade 3, si on a des symptômes, on reste à domicile et on appelle son médecin traitant au téléphone. Si on a une aggravation, on appelle toujours son médecin traitant, puis le 15, mais on ne va pas directement aux urgences.