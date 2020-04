Coronavirus : l'Agence régionale de santé met en garde contre les tests sérologiques

Non, les tests sérologiques ne sont pas une solution miracle en pleine épidémie du covid-19. L'Agence régionale de santé fait une mise au point en ce 21 avril alors que les initiatives se multiplient pour commander ces tests, et même pour les mener dans le EHPAD.

Les tests sérologiques montrent si notre corps produit des anticorps contre le virus, alors que les tests biologiques, dits PCR disent si, au moment du test, le virus est présent au niveau des fosses nasales où est effectué le prélèvement.

L'ARS recommande de ne pas utiliser le test sérologique pour l'instant

A terme, les deux tests sont donc appelés à être utilisés, de manière complémentaire, pour savoir si la personne testée est malade, ou si son corps a combattu le covid-19 et qu'elle est immunisée. Le test sérologique, réalisé en général par prélèvement sanguin, a donc un grand intérêt, mais encore faut-il qu'il soit fiable, et ce n'est pas encore le cas explique l'Agence régionale de santé. L’ARS Grand Est et les représentants des biologistes médicaux recommandent donc de ne pas utiliser ces tests non encore homologués par le Centre National de Référence. "Le défaut de performance d’un test peut entraîner des conséquences graves pour les personnes se croyant faussement immunisées."

Par ailleurs, on ne sait pas encore à quel moment faire ce test ajoute le docteur Alexandre Feltz, médecin généraliste à Strasbourg. "Un patient peut être malade, et présenter des anticorps parce qu'il combat le virus. Il sera donc testé positif par un test sérologique, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est plus contagieux. Il n'y a pas à ce jour de test de guérison."

Pour se protéger et protéger les autres, la meilleure manière reste donc pour le moment de respecter les gestes barrières, et de contacter son médecin généraliste en cas de symptômes du covid-19. Les tests biologiques se multiplient en France. Ils sont pour l'instant les seuls tests homologués.