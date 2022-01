Coronavirus - L'Agence Régionale de Santé PACA alerte sur une circulation virale "jamais observée"

L'Agence Régionale de Santé en Provence-Alpes-Côte-d'Azur publie les derniers chiffres de l'épidémie de COVID-19 et évoque une circulation virale qui a atteint un niveau jamais observé avec un taux d'incidence de 2.603 cas pour 100.000 habitants. Le variant Omicron est désormais majoritaire.

Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'ont jamais été aussi élevés. L'Agence Régionale de Santé dans son dernier bulletin évoque une circulation virale "jamais observée" et pour preuve, le taux de positivité atteint 18,1% et le taux d'incidence est de 2.603 cas pour 100.000 habitants dans la région. Dans le détail ce taux est de 2.782 cas pour 100.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône de 2462 dans le Var. C'est dans les Hautes-Alpes que le taux est le plus élevé dans la région : 2827 cas pour 100.000 habitants.

L'Agence Régionale de Santé évoque aussi une augmentation des cas de Covid dans les Ehpad mais avec moins d'hospitalisations et de décès que les vagues précédentes. Explication de l'ARS : ""Le bénéfice de la dose de rappel pour les résidents".

Si le variant Delta était encore très présent ces derniers jours en PACA, d'après l'ARS le variant Omicron est désormais majoritaire

Tension hospitalière

Dans les hôpitaux pas de répit, les taux d'occupation sont très élevés avec 314 patients en soins critiques dans les Bouches-du-Rhône et 84 dans le Var. Dans les deux départements les taux d'occupation des lits au-dessus de 90%.