Coronavirus : l'Agence Régionale de Santé PACA alerte sur une reprise possible de l'épidémie

La preuve par les chiffres que l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée et qu'elle pourrait même connaître une 4e vague et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et une fois de plus nous ne sommes pas épargnés. L'Agence Régionale de Santé parle d'une "circulation virale qui augmente particulièrement chez les 20-29".

Selon l’ARS, le variant Delta est désormais présent dans la majorité des tests positifs : 64 % en PACA, contre 42 % au niveau national. D'autres courbes comme les taux d’incidence et taux de positivité repartent à la hausse dans tous les départements sauf les Hautes-Alpes. A Marseille, l'ARS souligne deux secteurs particuliers où la circulation du virus augmente : les 12e et 16e arrondissement avec 57 cas pour 100.000 habitants.

Pression en baisse dans les hôpitaux

A l'inverse la tension dans les hôpitaux poursuit sa baisse : 79 patients étaient au 6 juillet en réanimation dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône, 13 dans le Var. La vaccination se poursuit, même si les appels se multiplient pour inciter la population à se faire vacciner pour éviter une 4e vague. Dans la région 61% des 18 ans et plus a reçu au moins une dose et 47% les deux.