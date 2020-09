Coronavirus: l'agglomération de Maubeuge Val de Sambre placée à son tour en zone d'alerte

L'agglomération Maubeuge Val de Sambre vient d'être placée en zone d'alerte pour la Covid-19. Sur les 43 communes de l'agglomération qui compte 126 000 habitants, le taux d'incidence est de 265 pour 100.000 et le taux de positivité est de 8.9%.

Les mesures de prévention sont donc renforcées : le port du masque est obligatoire dans les centre-villes de Maubeuge, Louvroil, Hautmont, Jeumont et Aulnoye-Aymeries. La jauge d'accueil des grands événements passe à 1.000 personnes et les moments de convivialité comme des cocktails ou des buvettes sont interdits pour deux semaines.

Les bars sont épargnés: pas de fermeture à 22 heures, comme c'est le cas dans la métropole lilloise. Les piscines restent elles aussi ouvertes, avec des jauges d'accueil, tout comme les salles de sport.

Le président de l'agglomération, Benjamin Saint-Huile lance un appel à la prudence dans la sphère privée et demande de limiter les rassemblements aux plus proches, familles et amis.

Une cellule de veille est activée pour suivre au jour le jour l'évolution du virus dans l'agglomération qui est la deuxième la plus touchée après celle de Lille.