L'AJA annonce ce lundi le rapatriement de ses collaborateurs qui se trouvent actuellement en Chine à cause de l'épidémie de coronavirus qui touche le pays.

Coronavirus : l'AJ Auxerre va rapatrier de Chine cinq collaborateurs et leurs familles

Auxerre, France

L'AJ Auxerre va rapatrier de Chine cinq collaborateurs et leurs familles. Le club de football Icaunais a publié un communiqué, ce lundi à la mi-journée, pour annoncer qu'en raison de l'épidémie de Coronavirus qui touche actuellement la Chine cinq collaborateurs et leurs familles vont être rapatriés dès aujourd'hui. Ils doivent rejoindre la France mardi. "La sécurité et la santé de l’ensemble du personnel de l’AJ Auxerre restent notre priorité absolue", a précisé le club.

Deux académies AJA en Chine

Ces collaborateurs travaillent dans les académies de l'AJA à Bengbu et de Jinshan. Benghu se trouve à près de 500 kilomètres de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Jinshan est encore plus éloigné, l’académie se trouve au bord de la mer de Chine, à 850 kilomètres de Wuhan. L'AJA précise que cette décision de rapatriement a été prise en accord avec le propriétaire chinois du club, James Zhou, et avec les autorités locales. Une "mesure de précaution" pour ces salariés qui travaillent depuis plusieurs mois dans ces académies pour exporter en Chine le savoir-faire de l'AJA en matière de formation.

Contrairement à d’autres pays, la France n’a pas mis en place de mesure de contrôle aux frontières des passagers venant de Chine, avec vérification systématique de la température corporelle. Mais une « équipe médicale d’accueil » a été mise en place à l’aéroport de Roissy, pour traiter des personnes qui présenteraient des symptômes.

La France, qui compte un cas hospitalisé à Bordeaux et deux à Paris, a annoncé dimanche que six cas suspects sont toujours à l'étude dans le pays. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a déclaré dimanche soir que les résultats des tests étaient attendus pour ces six cas.