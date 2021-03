Coronavirus : l'Allemagne classe la France comme zone à "haut risque" d'infection

La France est officiellement classée par l'Allemagne "zone à haut risque de contamination" au Covid-19. La plupart des voyageurs français vont devoir observer une période de quarantaine à l'arrivée et disposer d'un test négatif de moins de 48 heures.

L'Allemagne a officiellement annoncé ce vendredi qu'elle classait tout le territoire français, y compris l'outre-mer, zone "à haut risque" d'infection du coronavirus. La décision a été prise par l'institut sanitaire Robert Koch (lien en allemand), l'institut allemand de veille épidémiologique et prend effet dimanche 28 mars à 0:00.

Pour les voyageurs en provenance de France, cette décision implique notamment des contrôles au moins aléatoires aux frontières, une période de quarantaine à l'arrivée et un test négatif de moins de 48 heures.

Des contraintes particulières pour les travailleurs frontaliers

Pour les habitants du Grand Est, région frontalière, c'est une source de difficultés quotidiennes : 46.000 frontaliers vont travailler quotidiennement en Allemagne, dont 30.000 depuis l'Alsace. Mais les contraintes s'appliquant à ces frontaliers pourraient être moins sévères que pour les voyageurs français en général.

Selon France Bleu Alsace, les travailleurs frontaliers qui se rendent dans l'Etat du Bade-Wurtemberg n'auraient à présenter que deux tests de dépistage négatif par semaine, de même que ceux qui iraient rendre visite à des "parents proches".

Jusqu'ici, seul un département français, la Moselle, frontalière elle aussi de l'Allemagne et notamment de l'Etat de Sarre, était classé zone à "haut risque" en raison d'une forte circulation des variants au Covid-19. Des mesures de restrictions sont entrées en vigueur il y a un mois, le 1er mars, compliquant la vie des frontaliers qui multiplient les tests de dépistage.

Dès jeudi soir, la chancelière Angela Merkel avait annoncé que l'Allemagne s’apprêtait à classer la France en zone à "haut risque" : "Lorsqu'on observe les taux d'incidence c'est tout simplement de fait une nécessité (...) un processus pratiquement automatique".

En France, les taux d'incidence, qui mesurent le nombre d'infections pour 100.000 habitants sur sept derniers jours, dépassent dans de nombreux départements français le seuil des 200 et 19 départements sont reconfinés, alors qu'il s'établissait vendredi en Allemagne à 119 environ en moyenne nationale.

Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, "négocie l’allègement des modalités (d’une telle décision) pour éviter la fermeture de la frontière", indique son entourage à l'AFP. Des députés français et allemands, comme le Mosellan Christophe Arend, ont demandé jeudi la convocation "le plus rapidement possible (...) d'une réunion extraordinaire du Comité franco-allemand de coopération transfrontalière."

De fait, depuis que la France est zone à risque, le passage de la frontière allemande était déjà très limité. Depuis le mois de décembre 2020, il est interdit d'aller faire ses courses ou se promener dans le Bade-Wurtemberg, voisin du Haut et du Bas-Rhin.