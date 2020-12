Face à la progression de l’épidémie de coronavirus, l’Allemagne a décidé de durcir les restrictions à l’approche de Noël. A partir de mercredi, les commerces non-essentiels vont fermer, ainsi que les écoles et les crèches.

Coronavirus : l’Allemagne ferme les commerces non-essentiels, les écoles et les crèches à partir de mercredi

En Allemagne tous les commerces non-essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont fermer à partir du mercredi 16 décembre et ce jusqu’au 10 janvier. La chancelière Angela Merkel l’annonce ce dimanche. Il s’agit de tenter d’endiguer la deuxième vague du virus. Les entreprises devront de leur côté privilégier le télétravail.

Des chiffres de contamination qui augmentent

Le nombre de nouvelles infections a battu des records ces derniers jours. Dimanche, l’Allemagne dénombrait 20 200 nouvelles infections en 24 heures et 321 morts. Jeudi dernier, le record du nombre de morts sur une journée a été atteint avec 598 décès.

Les autorités constatent que les restrictions ne sont pas suffisantes. La population n'a pas assez réduit ses contacts : "La situation reste très grave (...) elle a même empiré depuis la semaine dernière", a alerté jeudi Lothar Wieler, président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch. La chancelière Angela Merkel s'en était ému cette semaine.

Le confinement en Allemagne

Les bars et restaurants sont fermés en Allemagne depuis six semaines. En revanche, la chancelière n'a pas imposé de mesures plus dures, laissant la main aux chefs des régions.

En Saxe, l'Etat le plus frappé par l'épidémie, les fermetures de commerces et d'écoles entrent en vigueur dés lundi.

Le Bade-Wurtemberg, a déjà pris des mesures restrictives ces derniers jours pour limiter la propagation de l'épidémie. Un confinement et un couvre-feu entre 20 heures et 5 heures du matin sont instaurés depuis samedi.