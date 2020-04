La course féminine l'Amazone qui réunit en moyenne 11 000 participantes chaque année au Havre, au bénéfice de la recherche contre le cancer du sein, est annulée pour cause de pandémie de Covid-19. L'organisation proposera une nouvelle date rapidement.

Coronavirus : l'Amazone, la course féminine contre le cancer du sein au Havre est reportée

La course l'Amazone rassemble entre 11 000 et 12 000 participants pour la lutte contre le cancer du sein chaque année

Au Havre, c'est une course féminine qui ne passe jamais inaperçue ! Une vague rose déferle sur la ville traditionnellement le premier dimanche de juin. Avec, en moyenne, 11 000 participants en t-shirt rose, l'Amazone est une course qui rassemble contre le cancer du sein.

L'Amazone est une course dont les bénéfices sont reversés à la lutte contre le cancer du sein

Cela fait 12 ans qu'elle est organisée et c'est la première fois qu'elle est reportée. En raison de la pandémie de coronavirus, il est très difficile pour l'équipe de 200 bénévoles d'avancer sur la préparation de l'événement : "La situation ne sera probablement pas revenue à la normale le 7 juin et la préparation d’un tel événement n’est pas possible dans les conditions actuelles."

L'organisation de l'Amazone donne rendez-vous sur son site internet et sur les réseaux sociaux pour prévenir dès qu'une nouvelle date pourra être fixée.