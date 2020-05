Coronavirus : le futur maire de Savigneux stockait les masques offerts par la région avant son investiture

Selon le journal le Progrès, les masques mis à disposition par la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été distribués avec plusieurs jours de retard dans la commune de Savigneux dans la Loire. La cause : le futur maire stockait ces masques en attendant son investiture officielle ce jeudi 28 mai.

Mercredi 20 mai, c'est le maire élu le 15 mars dernier qui est allé chercher les masques de la région. Sans en avoir le droit selon le maire sortant Christophe Bretton qui dénonce une manœuvre politicienne.

"Il n'avait pas la délégation pour récupérer les masques" - Christophe Bretton, maire sortant de Savigneux

Christophe Bretton, maire sortant de Savigneux battu le 15 mars dernier, assure que son successeur n'avait pas le droit de récupérer ces masques. Copier

"Il semblerait clairement que monsieur Grange a privilégié le fait de les donner lui-même plutôt que les donner le plus vite possible à la population. Et en l’occurrence, il n'avait pas la délégation pour récupérer les masques. Mercredi 20 mai, monsieur Grange n'est qu'un simple conseiller municipal de l'opposition et un élu potentiellement maire".

Il aura fallu un coup de fil des gendarmes pour que les masques soient finalement restitués : ils ont été distribués à partir de mardi 26 mai. Du côté de Jean-Marc Grange, pas de mea culpa. Pour lui, c'est une question de logistique qui a dicté ses choix : il souhaitait attendre l'installation du nouveau conseil municipal ce 28 mai pour disposer de toute son équipe et des bénévoles afin de les distribuer dans la foulée.

"Le choix que j'avais fait aurait permis de distribuer beaucoup mieux et beaucoup plus vite ces masques" - Jean-Marc Grange, futur maire de Savigneux

Jean-Marc Grange, futur maire de Savigneux, assure que sa décision aurait permis une meilleure gestion de la distribution des masques de la région. Copier

"En tant qu'élu de Savigneux, je ne peux pas être traité d'imposteur pour ce qui est de récupérer les masques. Et il y aurait erreur si j'avais souhaité ne pas distribuer ses masques : moi pour ma part, je suis persuadé que le choix que j'avais fait aurait permis de distribuer beaucoup mieux et beaucoup plus vite ces masques à nos administrés et de façon beaucoup plus juste aussi.

Jean-Marc Grange qui reste droit dans ses bottes et qui accuse son prédécesseur de lancer une polémique politicienne alors qu'un recours a été déposé par Christophe Bretton pour faire annuler son élection.