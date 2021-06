Coronavirus : l'Angleterre repousse d'un mois la levée des dernières restrictions à cause du variant "indien"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce lundi 14 juin repousser de quatre semaines, jusqu'au 19 juillet, la levée des dernières restrictions instaurées en Angleterre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, en raison de l'augmentation du nombre de cas liée au variant Delta, initialement apparu en Inde.

"Nous sommes très préoccupés par le variant Delta qui se propage plus rapidement que prévu dans la feuille de route de février", qui prévoyait une réouverture totale au 21 juin, a expliqué le dirigeant, qui préfère donc "attendre jusqu'au 19 juillet, pour donner au service de santé le temps supplémentaire nécessaire". La dernière étape du déconfinement prévoyait notamment la fin de la limitation à six des réunions en intérieur, l'autorisation pour les pubs de servir au bar et l'autorisation pour les salles de spectacles d'opérer à pleine capacité. Seule concession accordée par Boris Johnson, les réceptions de mariage ne seront plus limitées à 30 invités dès le 21 juin.

Forte hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus

Le variant Delta est considéré comme 60 % plus contagieux que le variant "anglais" Alpha. Il est désormais dominant au Royaume-Uni où les contaminations sont fortement reparties à la hausse, avec plus de 7.000 nouveaux cas enregistrés quotidiennement. Selon le chef de l'exécutif britannique, le nombre de nouvelles contaminations a progressé de 54 % en une semaine

Repousser la levée des dernières restrictions doit permettre de gagner du temps en vaccinant davantage de personnes. Plus de 41,5 millions de personnes, soit près de 79% de la population adulte du Royaume-Uni, a reçu une première dose de vaccin et 29,8 millions de personnes soit 56,6% de la population adulte a été doublement vaccinée.

La protection face au variant Delta est encore à l'étude. D'après les dernières recherches publiées ce lundi par les autorités sanitaires britanniques, deux doses des vaccins Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca/Oxford protègent à plus de 90% contre les hospitalisations. En revanche, une précédente analyse de Public Health England (PHE) avait montré qu'une seule dose du vaccin ne protégeait pas aussi efficacement du variant Delta que du variant Alpha.