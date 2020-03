Coronavirus : l'appel à l'aide urgent de SOS Médecins à Bordeaux

L'antenne bordelaise de SOS Médecins lance un appel urgent aux particuliers et aux entreprises ayant des stocks de masques inutilisés. Sinon, elle risque de fermer ses deux centres de consultation sur Bordeaux.

Comme tous les médecins généralistes en première ligne dans cette crise, les praticiens de SOS Médecins à Bordeaux n'ont reçu de l'Etat que 17 masques par personne. Désormais, ils n'ont plus rien, et ne pourront bientôt plus assurer de conditions sanitaires sécurisées pour recevoir les patients dans leurs 2 centres de consultation à Bordeaux. D’où l'idée de cet appel à l'aide inédit.

Des stocks qui dorment probablement dans des placards

Le président bordelais de SOS Médecins, le Docteur Frédéric Chemin, est à l'origine de cet appel à l'aide. "Il y a beaucoup de professions" dit-il "qui utilisent des masques, comme les peintres, les professionnels du BTP, les garagistes... Et comme ces entreprises sont à l'arrêt, elles pourraient nous faire don de ces masques qui nous font cruellement défaut" rajoute-t-il. Un appel à l'aide en forme de course contre la montre, car s'il n'est pas entendu à temps, le Docteur Chemin se verra dans l'obligation de fermer les 2 consultations bordelaises de SOS Médecins, pour n'assurer uniquement que les visites à domicile.

Actuellement nous demandons à nos patients de rester dans les voitures et nous venons les chercher à tour de rôle, mais sans masques et sans gel hydroalcoolique, mieux vaut qu'ils restent chez eux". le Dr Frédéric Chemin

Pour répondre à l'appel aux dons, SOS Médecins vous demande de vous signaler sur la page facebook de l'organisation bordelaise ici