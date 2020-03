Une infirmière bretonne appelle aux dons de gel hydro-alcoolique pour les soignants

Les appels au don de masques et de gants médicaux se multiplient ces derniers jours et la solidarité envers le personnel médical commence à fonctionner. Mais plus l'épidémie s'installe dans le temps, plus d'autres produits viennent à manquer pour les soignants. Ce dimanche 22 mars, une infirmière libérale bretonne alerte sur la pénurie de gel hydro-alcoolique, très préjudiciable à l'exercice de la médecine en cette période d'épidémie.

Voici l'appel de Marie Jo, infirmière bretonne : "_Je voudrais demander à tous ceux qui ont des stocks de gel hydro-alcoolique_, ceux qui ce sont rués dans les magasins pour en faire des stocks, ou non, les professions qui en utilisent et qui, actuellement ne peuvent plus exercer, les particuliers confinés chez eux et qui peuvent se laver les mains... S'ils pouvaient aller en déposer dans les pharmacies, afin que ces gels nous soient redistribués, ce serait extra".

L'infirmière explique qu'au domicile de leurs patients, les soignants ne peuvent pas toujours se laver les mains pour diverses raisons :"Pas de papier absorbant pour nous essuyer les mains ensuite, hygiène déplorable dans la maison parfois..."

Si vous disposer de gel hydro-alcoolique sans en avoir une impérieuse nécessité, vous pouvez aller le déposer dans votre pharmacie afin qu'il serve aux personnels soignants.