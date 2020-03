Coronavirus : l'appel aux dons des médecins généralistes et des infirmiers libéraux de la Mayenne

Masques, blouses, charlottes, les médecins généralistes et les infirmiers libéraux de la Mayenne lancent un appel commun aux dons.

Les médecins généralistes et les infirmiers libéraux de la Mayenne s'unissent pour lancer un appel aux dons pour venir en aide aux soignants, en pleine crise sanitaire du coronavirus. Cet appel est adressé aux entreprises mayennaises, mais aussi aux particuliers.

Cet appel est lancé par David Guillet, président de l’Union Régionale des Professionnels de santé - Infirmiers Libéraux des Pays de la Loire, le Dr Luc Duquesnel, président du syndicat "Les Généralistes-CSMF" et coordinateur de l'Association départementale pour l'organisation de la permanence des soins (ADOPS 53), et le Dr Gilles Ollivier, président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Mayenne. "En cette période, tous les dons seront précieux et utiles" écrivent-ils.

des masques (de tout type et mêmes périmés) ;

(de tout type et mêmes périmés) ; des blouses et sur-blouses ;

et sur-blouses ; des charlottes ;

; des combinaisons ou des vêtements de protection (type peintre ou entreprise de flocage par exemple)

(type peintre ou entreprise de flocage par exemple) tout matériel jugé utile

Tous ces dons pourront être déposés, dès ce lundi, dans les locaux du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Mayenne, rue Louis de Broglie, à Changé.