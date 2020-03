Coronavirus : l'appel des soignants aux mairies du Nord Franche-Comté pour obtenir des masques

C'est un appel solennel lancé par des personnels soignants et non soignants de l’hôpital Nord Franche Comté adressé aux maires des communes du Pole Métropolitain. Dans cet appel, la CFDT et la Coordination Nationale Infirmière (CNI) demandent aux élus de remettre les stocks de masques et de gels hydroalcooliques qui avaient été mobilisés pour le premier tour des élections municipales. Ces stocks seront ensuite répartis entre la ville (notamment les structures de soins à domicile) et l'hôpital.

Il s'agit de protéger les soignants afin de maintenir les effectifs nécessaires auprès des patients

"Il est impératif que tous les moyens de protection soient mis à notre disposition, pour nous protéger et maintenir les effectifs nécessaires auprès de nos patients", déclarent la CFDT et la CNI dans un communiqué commun. Les deux organisations soulignent la générosité de certaines entreprises qui ont déjà fait don de leurs stocks à l'hôpital. Elles espèrent que leur appel aux maires sera suivi d'effet.

Mercredi, l'appel avait déjà été entendu ou devancé puisque la ville de Belfort avait remis un stock important de 8.000 masques. L'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard, avait également remis à l'hôpital Nord Franche Comté tout un stock de plus de 2.000 masques (FFP1, FFP2, FFP3) mais aussi des combinaisons, blouses, charlottes et plus de 13.000 gants en nitrile.

"Dans un contexte de difficultés d’approvisionnement, l’Hôpital Nord Franche-Comté a besoin, de manière urgente, de tenues de protection pour équiper les professionnels qui s’occupent de patients atteints du Covid-19 : sur-blouses étanches, combinaisons étanches et sur-blouses à usage unique. Nous sollicitons toutes les entreprises qui pourraient nous venir en aide", a confirmé l'hôpital dans un communiqué publié dans l'après-midi.

Comment faire un don ?

Si une entreprise souhaite faire un don à l'Hôpital Nord Franche-Comté, il faut contacter l'établissement à l'adresse suivante : nmaga-svce@hnfc.fr.