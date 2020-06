Coronavirus : l'application StopCovid peu téléchargée, par moins de deux millions de Français

Est-elle arrivée trop tard, alors que l'épidémie de coronavirus était déjà en recul en France ? Ou bien a-t-elle été plombée par les polémiques liées aux craintes sur les données des utilisateurs ? En tout cas, l'application StopCovid, lancée par le gouvernement le 2 juin, n'est pas massivement téléchargée, comment l'espéraient les autorités. Loin de là : en quinze jours, l'application a été téléchargée par moins de deux millions de Français, soit un peu plus de 2% de la population, révèle franceinfo ce mercredi.

Une application efficace si elle téléchargée massivement

Cette application permet de déterminer si vous avez été en contact avec un autre utilisateur positif au coronavirus. D'après les épidémiologistes, elle est efficace si elle est téléchargée par une grande partie de la population. Une étude menée par l’Université d’Oxford estimait, en mars, qu’il faudrait un minimum de 60% d’une population pour que ce type d’application soit une aide réelle pour enrayer l’épidémie.

Mais quinze jours après son lancement, l’application a été activée par seulement 1,7 millions d’utilisateurs, selon les chiffres obtenus par franceinfo auprès du secrétariat d’Etat au Numérique, soit un peu plus de 2 % de la population française.

Les 24 premières heures après son lancement, l’application avait été téléchargée 600.000 fois. Les dix jours qui ont suivi, le secrétaire d’Etat au numérique a recensé 1,5 million de téléchargements. Et ces cinq derniers jours, seules 200.000 personnes ont téléchargé l’application.

Le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, le reconnaît : "Aujourd’hui, vu la faiblesse de l’épidémie, l’utilité de l’application est relative."

"On ne peut pas la rendre obligatoire, il faut juste expliquer que l'épidémie continue"

L'épidémiologiste Catherine Hill nuance ces propos, ce mercredi sur franceinfo. "Je pense que ça sert un peu à quelque chose", estime-t-elle. "Il y a des tas de gens qui ne sortent pas beaucoup et qui n'ont pas besoin de surveiller les gens qu'ils croisent. Ce sont les gens jeunes, ceux au travail, qui prennent les transports au commun qui ont besoin de ça. Donc 2 millions, ce n'est déjà pas si mal."

Elle met aussi en cause des difficultés de téléchargement : "J'ai essayé de la télécharger mais mon Iphone est trop vieux ou je ne suis pas assez habile, je ne sais pas", explique-t-elle. Mais il y a sûrement beaucoup de gens n'y sont pas arrivés."

Il y a plein de cas asymptomatiques qui contaminent d'autres gens sans le savoir - Catherine Hill, épidémiologiste

Elle rappelle que le virus est toujours là. Cette application, "on ne peut pas la rendre obligatoire", explique-t-elle. "Il faut juste expliquer que l'épidémie continue, qu'il y a à peu près 450 cas par jour en France. A Pékin, il y a 33 cas par jour depuis trois jours et on reconfine et on va tester tout le monde. Nous, on a plus de cas, et on ne cherche pas à tester tout le monde. Donc on est beaucoup trop calme et tranquille. Il y a plein de cas asymptomatiques qui contaminent d'autres gens sans le savoir. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'il faut porter des masques", rappelle-t-elle.