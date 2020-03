Hervé Giraud, archevêque de Sens et d'Auxerre, demande aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes à risque de ne pas venir à la messe ce dimanche à cause de la pandémie de Coronavirus. Les messes seront limitées à 100 personnes.

Coronavirus : l’archevêque de Sens et Auxerre demande "aux plus de 70 ans " de ne pas venir à la messe

À la suite des annonces du gouvernement concernant le Coronavirus, Hervé Giraud, archevêque de Sens et d'Auxerre, a pris des mesures de restrictions concernant les messes. Il demande aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes à risque de ne pas venir à la messe ce dimanche. Les messes seront limitées à 100 personnes maximum.

à lire aussi Coronavirus : un jeune footballeur du centre de formation de l'AJ Auxerre testé positif

Des messes supplémentaires

"Je demande aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes à risques de ne pas venir parce qu'il faut participer à ce mouvement de protection du prochain. _On a prévu le nombre de chaises à l'intérieur, 100 chaises maximum. On a espacé d'un mètre les chaises pour respecter aussi les distances_. Dès qu'on verra que les chaises sont remplies, on dira aux personnes 'aller voter et revenaient dans une heure pour la prochaine messe'. Il ne s'agit pas d'affoler les gens mais simplement de dire faisons juste ce qui est en notre pouvoir pour que cette protection passe à la fois par notre intelligence et notre civisme", explique Hervé Giraud, archevêque de Sens et d'Auxerre.

Cette limite de 100 personnes sera également appliquée pour les obsèques "avec discernement c'est à dire que la célébration sera d'abord réservée à la famille puis aux amis et on évitera de toucher le goupillon et le cercueil".

Des messes ont été ajoutées, trois au lieu de deux habituellement pour permettre à tous d'y accéder. "Je veux susciter un sursaut d'esprit civique mais aussi de la sérénité", affirme l'archevêque.