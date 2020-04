Coronavirus : l’ARS rappelle aux patients ayant un suivi spécifique de continuer à consulter

L’ARS, l’agence régionale de santé, nous rappelle à un maximum de prudence, mais aussi au bon sens. Face à la situation sanitaire en France, le gouvernement a pris des décisions majeures afin d’assurer le suivi et l’hospitalisation de patients atteints du COVID-19. Elles ont conduit à une réorganisation des hôpitaux et des méthodes de consultation des médecins généralistes et spécialistes. Pour autant, si vous êtes atteint d’une pathologie chronique pour laquelle vous êtes habituellement suivi (diabète, insuffisance cardiaque, cancer, suivi psychiatrique par exemple) ou que vous avez besoin d’un suivi spécifique ou non programmé lié à une autre situation médicale (suivi d’enfant et vaccination, suivi de grossesses, accident domestique et traumatismes par exemple), il convient de prendre ou de maintenir vos rendez-vous.

Comment faire ? En prenant contact avec votre médecin au plus vite. Et en lui précisant que votre demande ne concerne pas l’infection Coronavirus.

Le médecin vous proposera, selon votre situation, une téléconsultation ou une consultation à son cabinet, avec un aménagement d’horaire. Toutes les précautions sont prises pour que votre accueil se fasse dans les meilleures conditions. Il est important de ne pas renoncer à vos soins.