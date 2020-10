Coronavirus : "l'Ardèche pourrait basculer en zone rouge très prochainement"

La préfète de l'Ardèche l'affirme : certes, la propagation du virus est plus lente qu'ailleurs mais elle est inexorable. Ce dimanche soir, le taux d'incidence est passé de 38 à plus de 50 cas pour 100.000 habitants, atteignant le seuil auquel un département peut être classé en zone rouge. "On va basculer en "alerte" très prochainement" affirme la représentante de l'Etat. Le taux de positivité des tests est aussi passé de 4,7 à 6%.

L'Ardèche résistait mieux que ses voisins jusque là, mais ça évolue. Françoise Souliman annonce qu'une réunion a lieu ce lundi matin avec les autorités sanitaires, pour décider de nouvelles restrictions. Le nombre maximal de personnes autorisées à se rassembler devrait être revu à la baisse... la jauge pour les rassemblements festifs pourrait être fixée à 30, comme c'est le cas actuellement dans la Drôme.

La préfète prévient que certains événements pourraient être annulés. Françoise Souliman a évoqué notamment la fête de la châtaigne. Ecoutez ses précisions ce lundi matin :