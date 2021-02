Coronavirus : arrêt des premières injections au centre de vaccination d'Aix-en-Provence

C'est terminé ! Depuis lundi, on ne fait plus de premières injections au centre de vaccination d'Aix-en-Provence. Face au manque de doses de vaccin anti Covid-19, les efforts se concentrent sur les deuxièmes injections. De nombreux rendez-vous ont dû être reportés voire tout simplement annulés.

Le centre de vaccination d'Aix-en-Provence victime de son succès ! Le centre de la ville situé dans le gymnase du complexe sportif du Val de l’Arc a ouvert ses portes le 18 janvier mais aujourd'hui, la principale difficulté est le manque d'approvisionnement en doses. En ce moment, seules 200 personnes sont vaccinées chaque jour et pourtant, selon Laurent Dillinger, l'adjoint en charge de la santé à la Ville d'Aix-en-Provence et médecin généraliste, "600 personnes pourraient être vaccinées chaque jour si l'on avait suffisamment de doses. Sur place, tout est prêt pour pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes. Faute d’approvisionnement, le centre a même dû fermer ses portes les 3 et 4 février". Au total, ce lundi, 5.089 personnes avaient été vaccinées.

Pour l'instant, il n'est plus possible de prendre rendez-vous

Face à des vaccins qui arrivent au compte goutte, la Ville a dû suspendre les nouvelles inscriptions et reprogrammer les rendez-vousdes personnes devant recevoir la première dose. En effet, la priorité est donnée aux personnes qui doivent recevoir la seconde injection, sans quoi celles ci ne finaliseraient pas leur vaccination. Ce centre est ouvert sept jours sur sept, du lundi au dimanche de 8h à 20h. Il fonctionne uniquement sur rendez-vous via la plateforme Doctolib.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, reconnait que partout en France les rendez-vous sont complets jusqu'à la fin du mois de février et promet l'ouverture de nouveaux créneaux au mois de mars

Peu de monde dans les allées du centre de vaccination d'Aix-en-Provence © Radio France - Emilie Briffod