Coronavirus : le coup de gueule du Medef de la Manche contre l'ARS

Gildard Beuve, le patron du Medef dans la Manche ne prend pas de gants. Il reproche à l’ARS sa gestion des stocks de protections pour le personnel médical.

Face à la pénurie d’équipements de protection dans les hôpitaux, les entreprises de la Manche ont donné 30.000 masques. Mais malgré l’urgence, Gildard Beuve fustige l’ARS qui tarde selon lui à distribuer le matériel.

Gildard Beuve appelle aujourd'hui les entreprises du département à ne plus passer par l’ARS et à aider directement les hôpitaux.

J’en prends la responsabilité. Je dis aux chefs d’entreprise : allez-y, livrez directement les hôpitaux sans passer par l’ARS . Si on attend l’ARS, on perd une semaine, deux semaines. J’ai dû me battre pour des blouses. L’hôpital n’arrêtait pas de m’appeler pour me demander "pourquoi les blouses ne viennent pas ? ". Et bien c’est parce que l’ARS avait réquisitionné toutes les blouses et ne les donnait pas à l’hôpital. C’est impensable ! - Gildard Beuve

Christine Gardel, la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie a répondu à ces critiques ce jeudi lors d'un point presse:

Le Medef de la Manche a par ailleurs commandé 28.000 masques pour les entreprises du département. Ils seront distribués en priorité à certaines filières comme l’agro-alimentaire pour protéger les salariés et permettre la reprise d’activité.

On a donné 30.000 masques pour l’hôpital, on n’en a plus. Je ne souhaite pas que les entreprises reprennent sans masque, sans gel. On va à la catastrophe si on fait ça. On a organisé tout un réseau avec des grandes-surfaces qui vont nous stocker le matériel. Les entreprises qui auront un bon de commande de notre part pourront aller y chercher ce qu’elles ont besoin. On pourra comme ça déconfiner petit à petit un certain nombre d’entreprises.