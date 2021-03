Coronavirus : l'ARS annonce une grosse semaine de vaccination dans l'Yonne

L'Agence régionale de santé (ARS) annonce une grosse semaine pour la vaccination dans L'Yonne. Ce lundi 22 mars, Eve Robert, la déléguée départementale de l'ARS était l'invitée de France Bleu Auxerre : "On va réaliser entre 6000 et 6500 primo-injections dans nos centres de vaccination et on propose notamment une _opération exceptionnelle à Auxerre expo vendredi et samedi_, avec 1000 doses de Pfizer qui seront proposées à toutes les personnes qui sont éligibles au Pfizer. Je rappelle que ce sont les personnes de plus de 75 ans, les personnes à très haut risque, de formes graves et les professionnels de santé. Ces personnes-là peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib pour l'ensemble des centres de vaccination de l'Yonne et pour cette opération exceptionnelle qui sera conduite en fin de semaine, à Auxerrexpo."