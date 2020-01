Coronavirus : l'ARS d'Occitanie répond à toutes vos questions

Toulouse, France

Faut-il avoir peur du coronavirus qui a déjà tué des dizaines de personnes en Chine ? Est-il bien utile de porter un masque pour se protéger? Catherine Choma, directrice de la santé publique à l'Agence régionale de Santé d'Occitanie a répondu aux questions des auditeurs de France Bleu ce mercredi matin.

Faut-il vraiment s'inquiéter du coronavirus en Occitanie ?

Nous sommes vigilants à la situation actuelle mais il faut savoir aussi que nous sommes actuellement en épidémie de grippe et c'est de cette épidémie dont il faut davantage s'inquiéter. L'an dernier en France, 1.8 millions de français sont allés consulter un médecin pour un syndrome grippal et on recense 8.100 décès.

Quels sont les symptômes du coronavirus et ceux de la grippe ?

Les symptômes sont identiques puisque ça peut être de la toux et de la fièvre. Il faut donc savoir d'où provient la personne donc quand on a ces symptômes il faut bien indiquer au 15 qu'on revient de Chine [...]. Ce virus se transmet par voies aériennes, par des postillons et de la toux, lors d'un contact étroit et prolongé avec une personne malade.

Que faire en cas de doutes ?

Il faut appeler le 15 et surtout ne pas se déplacer pour éviter une contamination.

Que faire en cas de symptômes à l'étranger ?

Il y a toujours les ambassades de France qui disposent d'un service médical. Pensez à prendre les contacts avant votre départ.

Est-il vrai qu'il ne faut pas acheter de produits venant de Chine ? Qu'il ne faut pas manger dans un restaurant chinois?

Ce sont de fausses informations. Je le rappelle il y a beaucoup de pathologies hivernales [..] et là il faut surtout être vigilant lorsque les personnes reviennent de Chine dans les quatorze jours après leur retour.

Est-il utile de porter un masque pour se protéger?

Non ce n'est pas utile pour les personnes qui ne sont pas malades, par contre c'est utile pour les personnes malades pour protéger l'entourage. Il faut se laver les mains, quand on a un rhume on utilise des mouchoirs jetables et quand on éternue on éternue dans notre coude pour éviter de contaminer tout le monde.

Vous confirmez qu'aucun cas avéré de coronavirus n'est à déclarer au CHU de Toulouse?

Aujourd'hui la communication se fait par le ministère de la Santé et pas par les ARS. La communication du Ministère ce sont les quatre cas, un à Paris et un en Nouvelle Aquitaine, pas ailleurs.

Une équipe médicale a été mise en place à l'aéroport de Roissy, est-ce suffisant ? rien à l'aéroport de Blagnac?

Cette équipe a été mise en place parce que cet aéroport accueille des vols direct de Chine. Ailleurs, des affiches de conseils aux voyageurs ont été mises en place.