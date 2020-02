Coronavirus : l'ARS justifie la reprise du travail des salariés de l'hôpital du Creusot de retour d'Italie

"Ils peuvent revenir à condition de porter en permanence un masque de protection" : le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Pribile, s'est expliqué vendredi 28 février sur le cas des salariés de l'hôpital du Creusot (Saône-et-Loire) de retour d'Italie, en marge d'une conférence de presse concernant les quatre patients identifiés comme malades du coronavirus à Dijon.

Comme vous l'expliquait France Bleu Bourgogne jeudi, une vingtaine de salariés de l'hôpital du Creusot ont voyagé en Italie du Nord, pour le carnaval de Venise, du 22 au 24 février. A leur retour, on leur a initialement demandé de rester chez eux pendant 14 jours, comme le veulent les précautions en cas de retour d'une zone à risque. Jeudi, soit trois jours seulement après leur retour, on leur a finalement dit qu'ils pouvaient retourner travailler. "On s'interroge", nous a alors expliqué l'une des salariés concernés. "On va aller travailler mais en espérant qu'il n'arrive rien."

"Évolution des consignes"

Selon l'ARS, "ils peuvent revenir à condition de porter en permanence un masque de protection". Cette autorisation à reprendre le travail est une mesure "qui fait partie de l'évolution des consignes", a souligné Pierre Pribile. Ces hospitaliers seront donc amenés à côtoyer des personnes vulnérables, sans savoir si eux-mêmes sont infectés.

Et ce alors que les personnes qui reviennent d'une zone à risque et ne présentent pas de symptôme sont invitées "à éviter absolument les contacts avec les personnes fragiles", a précisé le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, complétant son propos : "On ne va pas voir sa famille en Ehpad, on ne rend pas visite à un proche hospitalisé." De plus, on demande à ces personnes "dans la mesure du possible d'éviter de se rendre au travail".