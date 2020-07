Coronavirus : l'ARS multiplie les centres de dépistage sur le littoral de la Charente-Maritime

L'ARS de Nouvelle-Aquitaine muscle sa politique de dépistage du Covid-19. Elle permet aux habitants et vacanciers de se faire tester gratuitement. Dans plusieurs villes du département, et surtout sur la côte, des centres de dépistage s'ouvrent sur une journée. Voici les dates et les lieux.

L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine permet aux habitants et vacanciers de Charente-Maritime de se faire tester gratuitement pour la Covid. Avec les mairies, l'ARS installe des centres de test dans différentes villes du département. Une grande partie des centres de dépistage sont sur la côte, car c'est ici que le brassage de population est le plus important. Par exemple, aux Mathes La Palmyre, il y a 2000 habitants en hiver et 80 000 l'été, soit quarante fois plus.

Du mercredi 5 août au mercredi 2 septembre

Saint Jean d'Angély : de 9h à 12h et de 15h à 18h, au centre des bénédictines, rue des remparts.

A partir du mercredi du 29 juillet puis tous les mercredis

Chatelaillon : de 8h30 à 11h30 au parking de l'hippodrome, 9 rue des sulkys.

: de 8h30 à 11h30 au parking de l'hippodrome, 9 rue des sulkys. La Rochelle : de 10h à 17h à la Salle de l'Oratoire, 6 Bis Rue Albert 1er.

A partir du mardi 28 juillet, puis tous les mardis

Saint Pierre d'Oléron : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, au complexe sportif de L’Oumière, Route de Sauzelle.

: de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, au complexe sportif de L’Oumière, Route de Sauzelle. Royan : de 8h30 à 18h, place du Général De Gaulle.

A partir du lundi 27 juillet, puis tous les lundis

Saint Martin de Ré : de 8h30 à 11h30 sur le parking du collège.

: de 8h30 à 11h30 sur le parking du collège. Les Mathes : de 8h30 à 18h, espace multiloisirs, avenue Pierre Sibard.

Pour chaque permanence, il faut venir avec une carte vitale et une pièce d'identité. Ces dépistages sont gratuits.