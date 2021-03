Coronavirus : l'ARS-PACA augmente les capacités de lits de réanimation face à la crise

Dans un communiqué l'Agence régionale de Santé annonce qu'elle renforce le palier 5 du plan de gestion de crise, activé la semaine dernière. "Depuis une semaine, la circulation du virus s'intensifie dans notre région" rappelle l'ARS. Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, les taux d'incidence ont d'ailleurs dépassé les 400 cas pour 100.000 habitants.

Conséquence : Les capacités de lit de réanimation vont être augmentées avec la création de 50 nouveaux lits (850 en tout). Les déprogrammations d'opérations non urgentes, dans les hôpitaux publics comme privés, pourraient donc s'intensifier. Comme le transfert de patients vers des les hôpitaux de la région Occitanie. Depuis le 24 février, 52 évacuations sanitaires ont eu lieu.

Avec quel personnel ?

Manon Magagnosc, représentante de la CGT-Santé dans le Var, se demande avec quel personnel vont avoir lieu ces ouvertures de lits : "Les différentes campagnes de recrutement n'ont pas de succès. Plus personne ne veut travailler à l'hôpital. Il faut pourtant soulager le personnel soignant en place et épuisé depuis un an. Ils sont toujours debout, toujours au combat, mais pour combien de temps ? Personne ne peut répondre à cette question."