Coronavirus : l’ARS va à la rencontre des clients nocturnes sur le port de Caen

Les lieux festifs ciblés par l’Agence régionale de santé. Pour la première fois, un dépistage du Covid-19 est organisé sur le port de Caen. Avec l’objectif de tester les jeunes, clients réguliers des soirées dans les bars et statistiquement plus touchés par le coronavirus.

La ville de Caen "teste le test du Covid-19" ce soir et demain sur le Port

Un test Covid pendant la soirée, ça vous tente ? C’est l’idée de la campagne de dépistage très ciblée organisée ce soir sur le port de Caen. L’agence régionale de santé installe un site mobile à proximité des célèbres bars du quai Vendeuvre. De 20h à 1h du matin, le centre sera ouvert à tous les volontaires munis de la carte d’identité et de leur carte vitale.

Ces tests nocturnes permettront de toucher les clients des lieux festifs et de convivialités. Surtout des jeunes adultes, particulièrement touchés par le virus mais sans en ressentir le moindre symptôme. Selon l’ARS “cette action s’inscrit pleinement dans la stratégie d’identification des cas, de dépistage de leurs contacts et d’isolement des personnes malades et des contacts à risque. Il s’agit de repérer très précocement l’apparition de nouveaux cas groupés, pour contenir la circulation virale sur le territoire”

L’opération sera reconduite demain soir aux mêmes heures.