Coronavirus : l'eau du robinet est sûre selon les professionnels du secteur

Face à la crise du coronavirus, la distribution de l'eau potable tourne sans arrêt depuis le début du confinement en tant qu'activité d'intérêt vital. Mais certains usagers s'inquiètent de rumeurs ou de fausses informations. Denis Tessier, directeur de l'activité Eau de Suez en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'assure : l'eau du robinet est sûre malgré la pandémie.

L'eau, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France

Selon Denis Tessier, directeur de l'activité Eau de Suez en région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a aucun risque à boire de l'eau du robinet Copier

« Il n'y aucun risque : l'eau, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Et je tiens à rassurer l'ensemble des habitants de la région : l'eau du robinet peut être consommée en toute confiance et le coronavirus ne résiste pas aux traitements désinfection qui sont pratiqués dans nos usine. Il n'y a absolument aucun intérêt de faire bouillir l'eau du robinet pour se protéger des virus et du coronavirus en particulier ».

Certains usagers s'interrogent sur un goût de chlore plus marqué que d'habitude. Mais Denis Tessier exclue tout risque d'un excès de chlore dans l'eau du robinet.

Un goût de chlore un peu plus prononcé s'il y a un peu moins de débit sur un réseau

Denis Tessier explique que le goût ressenti de plus de chlore dans l'eau est due au confinement et à la baisse d'activités générales qui réduisent le débit sur certains secteurs Copier

« Le chlore, c'est une pratique normale dans le traitement de l'eau et qui contribue à la rendre potable. Et dans certains endroits, l'eau est en effet un peu plus chlorée en sortie d'usine parce que l'activité est ralentie, on consomme moins d'eau donc l'eau reste un peu plus dans les réseaux que d'habitude. Elle peut avoir un goût de chlore un peu plus prononcé s'il y a un peu moins de débit sur un réseau en particulier mais cela ne présente aucun danger pour la santé. Il suffit de mettre votre carafe au frigo pour que le goût de chlore disparaisse très vite » !

L'usage des lingettes désinfectantes a particulièrement augmenté avec le Covid-19 pour toutes les surfaces de contact, téléphone, poignets de porte... Mais Denis Tessier précise qu'elle doivent être impérativement jetées à la poubelle pour éviter des problèmes dans les canalisations et les stations d'épuration.

Une lingette désinfectante jetée dans les toilettes peut créer un bouchon

Denis Tissier explique que les lingettes désinfectantes ne se dissolvent pas dans l'eau Copier

« Même si sur l'emballage des lingettes figure la mention ''biodégradable'', la biodégradabilité n'est pas assurée sur un temps court. Donc la lingette reste en état dans les réseaux, elle crée un bouchon ce qui exige à nos équipes d'intervenir sur les réseaux pour déboucher et à ce moment-là, nos équipes vont prendre un risque en intervenant sur le terrain. Donc ce que nous recommandons absolument c'est de ne pas jeter les lingettes dans les toilettes et on les mets dans sa poubelle ».