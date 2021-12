Coronavirus : l'école élémentaire Devant Nouzon de Nouzonville fermée jusqu'à vendredi

Près de 25% des élèves de l'école élémentaire Devant Nouzon de Nouzonville ont été dépistés positifs au Covid. L'établissement a fermé ses portes ce lundi 6 décembre et ne doit rouvrir que lundi prochain.

Pour la première fois depuis la rentrée de septembre, une école entière ferme dans les Ardennes en raison de cas de coronavirus. L'école élémentaire Devant Nouzon de Nouzonville n'accueille plus les élèves depuis ce lundi 6 décembre 2021 et restera fermée jusqu'à ce vendredi 10 décembre.

La décision a été prise par arrêté préfectoral après une flambée de cas de coronavirus. Le dépistage massif réalisé dans l'établissement a révélé que près du quart des élèves étaient positifs au coronavirus.

Dépistage massif

Tout est parti d'un premier cas détecté chez un élève le lundi 29 novembre. Les élèves de sa classe ont subi un dépistage salivaire. Parmi eux, plusieurs ont des frères et soeurs également scolarisés à l'école Devant Nouzon. Des cas sont détectés dans trois des sept classes de l'établissement qui procède alors à un dépistage massif.

L'application du protocole nous a permis d'avoir une photographie suffisamment précise pour prendre une décision - Catherine Moalic, directrice académique des Ardennes

Lorsque les résultats reviennent, près de 25 % des élèves s'avèrent être positifs au coronavirus. "La majorité d'entre eux était asymptomatique", précise Catherine Moalic, directrice académique des services de l'Education nationale des Ardennes. Deux enseignants sont également touchés. En revanche, aucun cas n'est dépisté au sein de l'école maternelle, qui reste ouverte.

L"école Devant Nouzon à Nouzonville - Google Street View

Un nouveau test avant la réouverture

La préfecture des Ardennes, la direction académique des Ardennes, et l'Agence régionale de Santé décident alors de fermer l'école élémentaire du lundi 4 au vendredi 10 décembre 2021. Les parents en ont été informés durant le week-end.

Elèves et instituteurs restent à leurs domiciles et les enseignements se poursuivent à distance via l'espace numérique de travail. Avant de reprendre les cours lundi 10 décembre, les écoliers devront présenter un résultat de test de dépistage négatif.