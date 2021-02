Coronavirus : l'école La clé des champs de Saint-Ouen-des-Alleux fermée jusqu'au 14 février

L'école publique maternelle et primaire est fermée à compter de ce vendredi 4 février après la découverte de dix cas de Covid-19.

Cinq enseignants et autant d'enfants ont été testés positifs au Covid-19

Comme le demandait le maire de la commune, le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier a décidé la fermeture de l'école publique maternelle et primaire La clé des champs à Saint-Ouen-des-Alleux, près de Fougères en Ille-et-Vilaine après la découverte de 10 cas de coronavirus au sein du personnel et des élèves. Cinq enseignants sont malades et autant d'enfants.

L'école fermée pour une semaine

L'école sera fermée à compter de ce vendredi 5 février jusqu'au dimanche 14 février. Les élèves pourront suivre des cours en distanciel assurés par des enseignants remplaçants.