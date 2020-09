Coronavirus : l’école primaire de Monteils dans l’Aveyron fermée pour 14 jours

La Préfecture de l’Aveyron a été informée ce Vendredi 4 septembre d'un cas confirmé de COVID-19 concernant un élève de l'école primaire de la commune de Monteils.

Les élevés et les adultes en quatorzaine

Les premières investigations menées montrent qu’il est nécessaire de placer en quatorzaine les enfants et les adultes concernés. En conséquence, la préfète de l’Aveyron a décidé, sur proposition de la directrice académique des services de l’Education nationale et après avis de l’Agence régionale de santé, de la fermeture de l’école jusqu’au 17 septembre 2020 inclus.

La préfecture rappelle à toutes les familles qu'il est important _"_de respecter les règles de la quatorzaine ainsi que les gestes barrières et de surveiller l’apparition éventuelle de symptômes tels que fièvre, toux et maux de gorge. Le cas échéant, chaque famille est invitée à informer sans tarder l’établissement scolaire et à consulter son médecin traitant".

Un dépistage organisé par l'ARS

Un dépistage sur site, organisé par l’Agence régionale de santé, avec l’appui de la mairie de Monteils, sera proposé à l’ensemble des enfants et du personnel courant de semaine prochaine.

"La continuité pédagogique est mise en œuvre afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs apprentissages tout au long de cette période", ajoute la préfecture de l'Aveyron.

