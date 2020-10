Les organisateurs de la SaintéLyon, le trail entre les deux métropoles, viennent d'annoncer son annulation pour 2020 face à la dégradation de la situation sanitaire. Cette 67e édition était programmée le 5 et 6 décembre 2020.

Coronavirus : l'édition 2020 de la course SaintéLyon annulée

"Quand ça veut pas, ça veut pas" : sur leur page Facebook, le organisateurs de la 67e SaintéLyon ne cachent pas leur déception. Ils annoncent l'annulation de la course entre les deux métropoles, prévue les 5 et 6 décembre prochains.

Le classement de Lyon et de Saint-Etienne en zone d’alerte maximale, à compter du 11 octobre, a "fait office de coup de grâce" selon les organisateurs. A 50 jours de l’événement, face à la dégradation de la situation sanitaire, et malgré des inscriptions suspendues depuis la semaine dernière, la course est donc annulée.

Les organisateurs confient avoir travaillé sur une version "allégée" de la course, avec des coureurs tirés au sort. Mais ce format n'a pas été retenu. Les coureurs inscrits pourront être remboursés à 100% ou 60% selon leur souscription à des options annulations/reports. Ils vont recevoir un mail leur détaillant ces modalités. Les organisateurs leur donne rendez-vous en 2021.