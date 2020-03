Coronavirus : l'EFS d'Epinal ferme ses portes temporairement, faute de médecin

Depuis ce vendredi 20 mars, l'Etablissement Français du Sang d’Épinal a fermé ses portes. Le temps de la crise sanitaire ou bien de trouver un médecin remplaçant.

Le médecin de l'EFS spinalien continue à travailler, notamment autour de l'hémovigilance, mais depuis chez lui en raison de son âge.

De nombreux sites mobiles sur le territoire vosgiens

En revanche, rassure le docteure Chrystelle Claudel, directrice de la collecte et des produits sanguins à l'EFS Grand Est, il est toujours possible de donner son sang dans les Vosges : "Les donneurs peuvent se déplacer sur l'une ou l'autre de nos collectes. Il y en a à proximité. On espère les voir nombreux sur les collectes avoisinantes !".

Les points de collectes mobiles sont à retrouver sur le site suivant : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte.