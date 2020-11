Coronavirus : l'Ehpad de Pacy-sur-Eure de nouveau touché, 11 résidents décédés

L'Ehpad de Pacy-sur-Eure est de nouveau touché de plein fouet par le coronavirus. Un foyer de contamination y a été détecté le 8 octobre dernier, et depuis, onze résidents sont décédés. Près de la moitié des pensionnaires ont également été testés positifs, 73 cas sur 150, même si 65% d'entre eux sont asymptomatiques. Un coup dur, surtout que l'établissement pour personnes âgées a déjà dû faire face à une première vague meurtrière au printemps dernier, avec la mort de dix résidents également du coronavirus.

Des différences entre les deux vagues

Le directeur de l'établissement note toutefois des différences entre les deux vagues. "Pendant la première vague, on a dû faire davantage face à des décès de type Covid, des détresses respiratoires fulgurantes, alors que là, on n'a pas observé ce phénomène-là", explique Jérôme Triquet. En revanche, poursuit-il, "on a cette fois des résidents contaminés depuis plusieurs semaines et qui succombent, rongés par cette maladie qui est la résultante d'un épuisement physiologique".

Le personnel s'est amélioré pour la soigner mais "c'est un virus qui attaque dans la durée", ajoute le directeur de l'Ehpad.

Le personnel contaminé également

Le personnel n'échappe pas aux contaminations. 24 d'entre eux sont également positifs. Pourtant, l'Ehpad doit faire face à des "remarques déplacées" regrette Jérôme Triquet, "de gens qui ne sont pas sur le front comme le sont nos soignants depuis sept mois". Une soignante a également été agressée alors qu'elle faisait ses courses par un individu qui lui a reproché d'être à l'origine de la contamination. Une situation "regrettable" pour les soignants estime Jérôme Triquet, "alors qu'ils étaient applaudis il y a quelques mois".