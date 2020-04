Coronavirus : L'ehpad "Le val fleuri" à Gelos lance une cagnotte en ligne

La directrice, Catherine Capdeville a donc retenu la proposition de Laetitia, l'une des salariés : une cagnotte en ligne. "Le val fleuri" appartient à une association, c'est un établissement privé. l'ehpad accueille une soixantaine de résidents avec une équipe d'une quarantaine de personnes, personnel permanent et intérimaires. Il y a des soignants et des agents de service. Pour l'instant, les primes annoncées par le gouvernement sont destinées au personnel soignant des établissements hospitaliers et à certains fonctionnaires. En temps qu'établissement privé, "Le val fleuri" risque bien d'être "oublié".

Prime de l'Etat ou pas, les employés se partageront la cagnotte

La lutte pour empêcher le covid-19 a mobilisé tout le personnel. Depuis le 12 mars, il n' y a plus de visites ; depuis le 25 mars, les résidents sont confinés dans leurs chambres, même si des sorties dans le jardin sont organisées et aussi des jeux de société dans les couloirs, en gardant les distances de sécurité. Le personnel qui rentre chez lui tous les soirs est particulièrement vigilant et dévoué, pour la directrice cela mérite récompense. C'est pourquoi une cagnotte leetchi a été mise en ligne, elle a pour l'instant recueilli près de 1200 euros.

Le personnel est présent, si éventuellement elles pouvaient un peu s'occuper d'elles en sortant (du confinement) ce serait bien.

Jeux de société dans les couloirs, sorties au jardin, le confinement humanisé

L'ehpad tient aussi à remercier la population de Gelos qui amène gâteaux et chocolats et les enfants qui font des dessins.