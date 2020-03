Coronavirus : l'embarquement des patients à bord du TGV médicalisé à Nancy "s'est bien déroulé"

Trois infirmières et 4 patients du CHU de Nancy dans une rame du train TGV médicalisé au départ de Nancy qui transporte 24 patients atteints de Covid-19.

L'embarquement des patients lorrains à bord du TGV médicalisé "s'est bien déroulé", assure le CHRU de Nancy. Le train sanitaire est parti ce dimanche 29 mars, dans les environs de 11h de la gare de Nancy. Direction : Bordeaux pour vingt-quatre malades lorrains en réanimation, qui seront dispatchés à leur arrivée dans différents hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine, comme le CHU de Bordeaux, l'hôpital d'instruction des armées, ainsi que les centres hospitaliers de Libourne, Bayonne et Pau.

Quatre patients par voiture

Une opération délicate, qui a mobilisé six équipes de SAMU, pour transporter ces malades du coronavirus en réanimation. Ce transfert demande un important matériel, puisque les patients voyagent sous assistance respiratoire.

Le docteur Lionel NACE, chef de service des urgences du CHU de Nancy, et le docteur Lionel LAMHAUT, médecin anesthésiste au SMUR de Necker, dans le TGV médicalisé au départ de Nancy. © Maxppp - Alexandre MARCHI

Dans chacune des six voitures, quatre patients sont installés et accompagnés d'une solide équipe médicale de sept soignants (médecin senior, interne, infirmiers, infirmier anesthésiste et logisticien).

L'arrivée des malades en gare de Bordeaux est attendue pour 16h.