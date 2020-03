Coronavirus : l'enfant contaminé à Montpellier a très peu de symptômes

Il y a toujours 5 patients hospitalisés au CHU de Montpellier après avoir contracté le coronavirus. Tous vont bien. Deux adultes isolés et un couple avec deux enfants dont seulement 1 est contaminé. Il s'agit d'un enfant âgé de 4 ans qui a très peu de symptômes : " Il va très très bien, il a un rhume en fait, une rhinite , pas plus que çà " précise le docteur Eric Jeziorski chef des urgences pédiatriques au CHU de Montpellier. Le deuxième enfant de la famille âgé lui de 7 mois est presque plus malade que lui alors qu'il est négatif au coronavirus.

L'enfant contaminé va très bien selon le docteur Jeziorski Copier

Les enfants résistent bien

Une étude réalisée en Chine montre que les enfants représentent 2 % des cas de contamination. En revanche, les enfants "se transmettent beaucoup plus facilement les germes et peuvent donc contaminer les personnes fragiles et les plus âgés d'entre nous" poursuit le docteur Jeziorski. C 'est pourquoi il faut les surveiller de près pour éviter une propagation rapide de la maladie.

Une cellule coronavirus au centre 15

Une cellule dédiée au coronavirus est mise en place au centre 15 avec 3 personnes qui répondent aux appels. Près de 700 appels ont déjà été reçus. Le service des maladies infectieuses est renforcé et des lits ont été libérés si besoin. Par ailleurs un parcours spécial est mis en place aux urgences si un malade se présente spontanément sans passer par le 15.