Coronavirus : à Lille et Marcq-en-Barœul, deux lycées privés ferment leurs portes

La partie lycée du collège de Marcq (Marcq Institution) et le lycée la Salle de Lille n'ouvriront pas leurs portes ce mardi. De trop nombreux cas de Covid-19 contraignent les établissements à fermer

Deux lycées privés catholiques de la métropole lilloise n'ouvriront pas leurs portes ce mardi 8 septembre. A cause de trop nombreux cas ou de suspicions de coronavirus, les directions ont décidé de renvoyer les lycéens chez eux.

D'abord dans cette institution privée très connue dans la métropole lilloise : le collège de Marcq est confronté à une vingtaine de cas de coronavirus. L'établissement, Marcq Institution, accueille 3000 élèves, de la maternelle au lycée, et c'est la partie lycée qui est principalement touchée. Ce qui conduit la direction à prendre une décision radicale : ne plus accueillir les lycéens, dès ce mardi 8 septembre. Un peu plus de 900 élèves seraient concernés.

Situation difficile

Dans une communication faite aux parents d'élèves, la direction parle de "situation difficile", et explique avoir échangé avec l'Agence régionale de santé. "Il semble nécessaire de mettre l'ensemble des élèves du lycée en éviction scolaire", écrit le chef d'établissement, qui précise que la continuité pédagogique sera organisée "au plus vite".

Le lycée la Salle de Lille également concerné

Mêmes causes, mêmes effets au lycée la Salle de Lille, où les lycéens ne pourront pas revenir ce mardi. Sans donner de chiffres, la direction explique dans une lettre aux parents d'élèves que le lycée et le campus sont "victimes des conséquences des comportements inadaptés en dehors de leur enceinte". En fonction de résultats des tests, des classes pourraient être rouvertes. "C'est une nouvelle très dure à encaisser", écrit le directeur.