Coronavirus : couvre-feu pour tout le Nord-Pas-de-Calais dès samedi

Pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, le Nord et le Pas-de-Calais sont désormais en alerte maximale. Le Premier ministre l'a annoncé jeudi. Cela signifie la fermeture des bars et l'application d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin.

Le couvre-feu ne concerne plus que la métropole lilloise. La "2ème vague est là" estime Jean Castex, le Premier Ministre, en conséquence la mesure de couvre-feu est étendue à 38 départements pour 6 semaines. C'est le cas dans le Nord et le Pas-de-Calais, tous les habitant du Nord-Pas-de-Calais doivent rester chez eux, sauf dérogations, entre 21h et 6h du matin. C'est la conséquence du passage en alerte maximale des deux départements. 54 départements (46 millions d'habitants) sont concernés.

Autre restriction annoncée, les bars doivent fermer dans toutes les communes du Nord-Pas-de-de-Calais. Les restaurants peuvent accueillir des clients jusque 21h, mais doivent ensuite baisser le rideau ; seule la vente à emporter via des plateformes de livraison est ensuite autorisée.

Plan blanc dans la métropole lilloise

Juste avant les annonces du Premier ministre, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a activé le plan blanc dans l'ensemble des établissements de santé de la métropole lilloise. Jusqu'à présent, il n'était activé qu'à Roubaix.

