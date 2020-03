La Drôme est particulièrement touchée avec 21 personnes mortes à l'hôpital selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé ce vendredi soir. C'est trois de plus en 24 heures. Il y a eu 9 décès comptabilisés dans les hôpitaux en Ardèche.

Coronavirus : l'épidémie a déjà fait au moins 30 morts sur la Drôme et l'Ardèche

Trois morts supplémentaires en 24 heures. L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur dans la Drôme selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé ce vendredi. Dans le département, le cumul des décès dans les hôpitaux, principalement au centre hospitalier de Valence, est désormais de 21.

La Drôme 2e département le plus touché dans la région

La Drôme est le deuxième département le plus touché en Auvergne-Rhône-Alpes après le Rhône (avec 83 décès) et devant la Loire (20) et la Haute-Loire (19).

Capture d'écran du tableau de l'ARS ce vendredi 27 mars - Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes

En Ardèche, 9 personnes sont mortes dans les hôpitaux. Ces données ne prennent pas en compte la mortalité dans les Ehpad alors que des décès suspects y sont recensés.

Dans une tribune publiée sur le site du Huffington Post, les députés socialistes dont l'ardéchois Hervé Saulignac demandent au gouvernement la transparence sur le nombre de décès et de personnes contaminées par le coronavirus dans les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées.