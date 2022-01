Coronavirus : l'épidémie a plus que triplé en une semaine en Sarthe

C'est, de très loin, le plus haut niveau de contagion depuis le début de l'épidémie. Le taux d'incidence du coronavirus en Sarthe atteint 1 625,5 pour 100 000 habitants selon le dernier bulletin de l'ARS. Un niveau plus de trois fois supérieur à celui enregistré voilà une semaine, déjà un record avec 480,1 (chiffres corrigés des variations dus aux jours fériés du 1er janvier comme de Noël).

Autrement dit, sur une semaine plus de 1,6% des habitants de la Sarthe ont eu le coronavirus. Si ce chiffre est proche de la moyenne nationale, c'est le plus haut niveau de circulation de l'épidémie dans la région, devant la Loire-Atlantique (environ 1 500), la Mayenne et le Maine-et-Loire (environ 1 200) et la Vendée (moins de 1 000).

Tous les indicateurs dans le rouge

Les autres indicateurs sont également tous en augmentation, quoique dans des proportions bien moindres. On déplore 9 morts en une semaine, 3 lits de réanimation supplémentaires occupés par des patients Covid, ainsi que 13 lits d'hospitalisation classique de plus qu'il y a une semaine.

Le taux de positivité, calculé sur les tests réalisés, est en forte hausse et constitue également un record : 18,8% contre 7,8% voilà une semaine. Sur cet indicateur aussi, la Sarthe est le département le plus "covidé" de la région.