Coronavirus : l'épidémie continue sa progression rapide dans les Deux-Sèvres

Le Covid-19 continue de progresser "rapidement" dans les Deux-Sèvres d'après le dernier bilan hebdomadaire de l'Agence régionale de santé. Les cas positifs augmentent de 32%, surtout dans le nord et chez les plus jeunes. Un important cluster a également été identifié dans le Haut-Val-de-Sèvre.

"La circulation virale continue à progresser très rapidement", indique le bilan de l'agence régionale de santé des Deux-Sèvres sur la semaine du 22 au 29 mars. 971 nouveaux cas de coronavirus détectés. C'est une hausse de 32%. Avec un taux d'incidence de 259 cas pour 100.000 habitants, les Deux-Sèvres étaient en fin de semaine le quatrième département de Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne la circulation virale.

Un cluster de plus de 60 cas dans le Haut-Val-de-Sèvre "maîtrisé"

L'augmentation des cas se fait quasi exclusivement dans le nord du département avec des taux d'incidence de plus 350 dans le Thouarsais, plus de 300 dans le Bocage bressuirais et "concerne d'abord les adolescents et les jeunes adultes", indique l'ARS. Une très forte augmentation est également constatée dans le Hault-Val-de-Sèvre avec un taux d'incidence de 490 qui "s'explique par un cluster maîtrisé important de plus de 60 cas".

A noter que les tests sont aussi en hausse de 10%.

Deux fois plus de personnes en réanimation

Les hospitalisations aussi sont en hausse. 62 personnes hospitalisées, c'est 12 de plus que la semaine précédente. Le nombre de personnes en réanimation a doublé, passant de cinq à dix.

Huit nouveaux décès sont à déplorer et pour la troisième semaine consécutive aucun en ehpad.

11,8% de la population deux-sévrienne a reçu au moins une injection de vaccin, dont 4,5% les deux injections. Des taux toujours proches de ceux de la région (13% et 4,9%).