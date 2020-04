Coronavirus : l'épidémie de Covid-19 fait 23 nouvelles victimes en Centre-Val de Loire

L'épidémie de Covid-19 reste particulièrement meurtrière en région Centre-Val de Loire. Au cours des 24 dernières heures, 23 personnes sont décédées du coronavirus, selon le bilan transmis ce vendredi par l'Agence régionale de santé. On déplore 13 décès en milieu hospitalier et 10 décès dans les Ehpad. Depuis le début de l'épidémie,

Ce vendredi, en milieu hospitalier, on déplore 4 décès de plus en Eure-et-Loir, 3 nouvelles victimes dans le Cher, 3 morts dans l'Indre-et-Loire, 2 décès supplémentaires dans le Loir-et-Cher et 1 mort dans l'Indre

Ce vendredi, dans les Ehpad, le Covid-19 a fait 4 nouveaux morts dans le Cher, 3 en Eure-et-Loir, 2 en Indre-et-Loire et 1 dans le Loiret et 2

Presque 500 morts depuis le début de l'épidémie

L'épidémie de Covid-19 est de plus en plus meurtrière en région Centre-Val de Loire. Le bilan est lourd : 492 personnes sont mortes au total. On déplore 265 décès en milieu hospitalier et 227 dans les Ehpad.

Eure-et-Loir : 62 morts en milieu hospitalier et 54 dans les Ehpad

Loiret : 49 morts en milieu hospitalier et 36 dans les Ehpad

Cher : 40 victimes dans les hôpitaux et 40 dans les Ehpad

Indre : 39 morts en milieu hospitalier et 44 dans les Ehpad

Indre-et-Loire : 45 décès à l'hôpital et 28 dans les Ehpad

Loir-et-Cher : 30 décès à l'hôpital et 25 dans les Ehpad

8 nouveaux patients en réanimation

C'est une donnée importante aussi pour observer l'évolution de l'épidémie dans notre région : la courbe des patients en service de réanimation. En Centre-Val de Loire, depuis plusieurs jours, l'évolution est variable. On compte 174 personnes dans les services de réanimation, c'est huit de plus en 24 heures.

823 personnes sont rentrées chez elles après une hospitalisation

Cela fait aussi partie des statistiques importantes à donner et qui permettent de rappeler que dans 80% des cas, on guérit naturellement du Covid-19. En Centre-Val de Loire, depuis le début de l'épidémie, 823 personnes ont pu revenir chez elles après une hospitalisation pour une contamination au coronavirus : elles sont 48 dans le Cher, 223 en Eure-et-Loir, 38 dans l’Indre, 145 en Indre-et-Loire, 78 en Loir-et-Cher et 291 dans le Loiret.

L'Eure-et-Loir reste le département le plus touché

Depuis le début de cette crise sanitaire, 116 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 en Eure-et-Loir. Ce vendredi, le département compte encore sept victimes de plus : quatre en milieu hospitalier et trois dans les Ehpad.

80 morts dans le Cher au total ; 83 dans l'Indre

Le bilan s'aggrave aussi dans le département du Cher : 80 personnes sont décédées, dont sept au cours des 24 dernières heures. On déplore trois victimes dans les hôpitaux et quatre dans les Ehpad.

Dans l'Indre, 1 décès est à déplorer dans le milieu hospitalier. En revanche, dans les Ehpad, le bilan est revu à la baisse. Cinq décès ne sont plus liés au Covid-19.

En Indre-et-Loire, 5 nouveaux morts

En Indre-et-Loire, l'épidémie de Covid-19 a fait cinq nouvelles victimes, deux victimes dans des Ehpad et trois en milieu hospitalier. Au total, 73 personnes ont perdu la vie.

1 nouvelle victime dans le Loiret

Un résident d'Ehpad est mort dans le Loiret. Il s'agit de l'unique décès lié au Covid-19 recensé ce vendredi dans le département. 85 morts sont à déplorer. Le Loiret devient le deuxième département où l'épidémie est la plus meurtrière en région Centre-Val de Loire.