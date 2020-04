Coronavirus : l'épidémie de Covid-19 fait 18 nouvelles victimes en Centre-Val de Loire

675 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie en région Centre-Val de Loire. L'Eure-et-Loir, l'Indre et le Cher sont les départements les plus touchés.

Après plusieurs jours de baisse ou de stabilité de la mortalité, le nombre de victimes du Covid-19 repart nettement à la hausse en région Centre-Val de Loire. Ce lundi, 18 personnes sont mortes, selon le bilan de l'Agence régionale de santé. 11 décès sont à déplorer en milieu hospitalier et 7 dans les Ehpad.

Ce lundi, en milieu hospitalier, on déplore 3 décès dans le Cher, 2 morts dans l'Indre, 2 victimes en Eure-et-Loir, 2 décès dans le Loir-et-Cher, 1 nouvelle victime dans le Loiret et 1 mort en Indre-et-Loire

Ce lundi, dans les Ehpad, le Covid-19 a fait 4 nouveaux morts en Eure-et-Loir, 2 dans l'Indre et 1 dans le Cher.

Près de 700 morts en région Centre-Val de Loire

Au total, l'épidémie de coronavirus a fait 675 victimes dans notre région. On déplore 367 décès en milieu hospitalier et 308 dans les Ehpad.

Eure-et-Loir : 84 morts en milieu hospitalier et 80 dans les Ehpad

Loiret : 67 morts en milieu hospitalier et 40 dans les Ehpad

Cher : 56 victimes dans les hôpitaux et 63 dans les Ehpad

Indre : 63 morts en milieu hospitalier et 65 dans les Ehpad

Indre-et-Loire : 57 décès à l'hôpital et 31 dans les Ehpad

Loir-et-Cher : 40 décès à l'hôpital et 29 dans les Ehpad

Légère hausse des patients en réanimation

Pour observer l'évolution de l'épidémie de Covid-19, la courbe des patients admis en réanimation est importante. Ce lundi, 140 personnes sont en réanimation en région Centre-Val de Loire. C'est un patient de plus en une journée. Depuis une semaine, la tendance est à la baisse.

En revanche, le nombre de retours à domicile après une hospitalisation ne cesse de grimper : 1089 personnes ont pu rentrer chez elles et ont guéri du Covid-19 après une hospitalisation.

Huit morts de plus en Berry

Dans l'Indre et le Cher, l'épidémie reste particulièrement virulente et meurtrière. Le respect du confinement doit donc rester un impératif. Ce lundi, quatre personnes sont mortes dans l'Indre (deux en Ehpad et deux à l'hôpital). Un bilan similaire dans le Cher, avec quatre décès (trois en milieu hospitalier et un dans les Ehpad).

Depuis le début de l'épidémie, 247 personnes ont perdu la vie en Berry.

L'Eure-et-Loir reste le département le plus touché

En Eure-et-Loir, le coronavirus est également encore très présent. Six nouvelles victimes sont à déplorer ce lundi dans le département : deux dans les hôpitaux et quatre en Ehpad. 164 personnes sont mortes depuis le début de cette crise sanitaire en Eure-et-Loir.

Une victime dans le Loiret et en Touraine

Dans le Loiret, une personne est morte ce lundi en milieu hospitalier. Le bilan s'alourdit donc à 107 décès au total.

L'Indre-et-Loire compte également un nouveau décès en milieu hospitalier. Le bilan est de 88 morts depuis le début de l'épidémie.

Deux morts dans le Loir-et-Cher

Le Loir-et-Cher est le département où l'on compte le moins de morts, avec 69 décès depuis le début de l'épidémie. Ce lundi, deux personnes ont perdu la vie en milieu hospitalier.