Coronavirus : l’épidémie s’accélère très nettement en Bourgogne-Franche-Comté

Dans son point de situation sur le coronavirus, ce lundi, l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté lance un cri d'alarme : "Adaptez vos comportements !". En 24 heures, le nombre de nouveaux cas officiellement détecté s'élève à près d’une centaine, "soit la plus grosse progression observée jusqu’alors". Cela signifie pour l'ARS que l’épidémie "s’accélère très nettement" dans la région.

Il y a 28 personnes en réanimation

Ce lundi, il y a 507 personnes testées biologiquement et identifiées comme positives au Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté. L'ARS relativise elle-même les chiffres, dans la mesure où il ne recense que "les patients hospitalisés, personnes à risques, personnels soignants et premiers patients d’un regroupement de personnes vulnérables auxquels le test biologique est désormais réservé".

L'agence régionale de santé alerte toutefois sur le nombre de personnes en réanimation : 28 malades à ce jour. L'essentiel de ces cas graves sont des personnes de plus de 70 ans. Mais "ce n'est pas parce que vous êtes jeunes que vous échappez à vos responsabilités ou que vous ne pouvez pas être concernés", a précisé un représentant de l'ARS lors d'un point presse ce lundi.

Guérison pour 25 patients

Néanmoins, il n'y aucun nouveau décès ce lundi (six depuis le début de l'épidémie) et 25 personnes sont guéries. L’ARS Bourgogne-Franche-Comté appelle vivement à "adapter ses comportements (...) limiter ses contacts pour sauver des vies. "

C'est toujours dans le Doubs, le Territoire de Belfort, en Haute-Saône, en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire que le virus circule plus particulièrement. Sa propagation est plus faible dans le Jura et l’Yonne, et sporadique dans la Nièvre.