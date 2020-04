Coronavirus : 30 nouvelles victimes en Centre-Val de Loire ; une baisse des patients en réanimation

30 personnes sont mortes du Covid-19 au cours des 24 dernières heures en Centre-Val de Loire, selon le bilan de l'Agence régionale de santé. On déplore 14 victimes de plus en milieu hospitalier et 16 nouveaux décès dans les Ehpad.

Ce samedi, en milieu hospitalier, on déplore 5 décès de plus dans le Loiret, 3 nouvelles victimes en Indre-et-Loire, 3 morts dans le Loir-et-Cher, 1 décès dans l'Indre, 1 mort dans le Cher et 1 victime en Eure-et-Loir

Ce samedi, dans les Ehpad, le Covid-19 a fait 7 nouveaux morts dans l'Indre, 5 dans le Cher, 3 en Indre-et-Loire et 1 dans le Loiret

La mortalité dans les Ehpad en forte hausse

Au total, en Centre-Val de Loire, le coronavirus a tué 331 personnes depuis le début de l'épidémie : 193 en milieu hospitalier et 138 dans les Ehpad, les maisons de retraite où la préoccupation est très vive, en raison de la fragilité des résidents. La mortalité est une nouvelle fois en forte hausse dans notre région.

Eure-et-Loir : 41 morts en milieu hospitalier et 34 dans les Ehpad

Loiret : 39 morts en milieu hospitalier et 23 dans les Ehpad

Indre-et-Loire : 33 décès à l'hôpital et 12 dans les Ehpad

Cher : 29 victimes dans les hôpitaux et 25 dans les Ehpad

Indre : 30 morts en milieu hospitalier et 27 dans les Ehpad

Loir-et-Cher : 21 décès à l'hôpital et 17 dans les Ehpad

Légère baisse du nombre de patients en réanimation

Déjà en baisse jeudi puis en hausse vendredi, le nombre de patients en réanimation repart à la baisse ce samedi. On compte désormais 203 personnes en réanimation contre 211 dans le bilan de l'ARS communiqué vendredi soir. Cette baisse ne signifie pas qu'il n'y a plus aucune entrée en réanimation en région Centre-Val de Loire. Mais que le nombre de patients qui entrent en service réanimation est moins élevé que le nombre de patients qui en sortent

Le Covid-19 frappe durement les Ehpad en Berry

Dans le Cher et dans l'Indre, on déplore 14 nouveaux morts en une journée et principalement dans les Ehpad : 7 morts dans les maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes dans l'Indre et cinq morts dans les Ehpad du Cher. Le Berry dépasse la triste barre des 100 victimes depuis le début de l'épidémie : 111 morts en milieu hospitalier et dans les Ehpad.

Un mort de plus en Eure-et-Loir

En Eure-et-Loir, l'épidémie de Covid-19 a fait une victime ce samedi, une personne prise en charge en milieu hospitalier. Mais le département reste celui où l'épidémie est la plus meurtrière en Centre-Val de Loire depuis le début de l'épidémie.

6 nouvelles victimes dans le Loiret

Si l'Eure-et-Loir reste le département où l'épidémie est la plus meurtrière en Centre-Val de Loire, le département du Loiret est très touché par le Covid-19. Au cours des 24 dernières heures, 5 personnes sont mortes à l'hôpital et 1 dans les Ehpad du Loiret.

En Indre-et-Loire, six nouveaux morts

En Indre-et-Loire, l'épidémie de Covid-19 a fait six nouvelles victimes : 3 dans les hôpitaux et 3 dans des Ehpad. Le coronavirus a fait 45 morts dans le département.