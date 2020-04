Coronavirus : l'épidémie recule en Centre Val-de-Loire sauf dans les Ehpad

Selon les éléments recueillis par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, l’épidémie a débuté dans la région en Eure-et-Loir avec un premier cas le 3 mars. Le dernier département touché était l’Indre le 14 mars. La circulation du virus est devenu plus intense à partir du 9 mars.. Et, c'est vraiment entre le 29 mars et 4 avril que l'épidémie semble avoir atteint un pic avec, sur cette période, une hausse très importante des hospitalisations et des cas en réanimation. Depuis, c'est une lente décrue et d'autres indicateurs laissent penser que l'épidémie est en recul au niveau régional.

Moins d'activités pour SOS Médécins et aux urgences

Dans son dernier bulletin épidémiologique, l'ARS établit que plusieurs indicateurs de l'épidémie du Covid-19 sont en baisse. C'est le cas chez les 3 associations SOS Médecin de la Région. Entre la semaine du 6 avril et celle du 13 avril, le nombre de consultations pour des suspicions est passé de 154 par semaine à 85.

Nombre quotidien d'actes chez SOS Médécin par tranche d'âge - Source ARS Centre

Sur cette même période, les passages dans les services d'urgence de la Région ont baissé de 15%. Et désormais, 1 personne sur 5 est hospitalisée après son arrivée aux urgences. C’était encore 1 sur 3 au début du mois d'avril.

Nombre de passage aux urgences pour suspicions de Covid 19 - Source ARS Centre

Moins de tests positifs en avril

L'Agence Régionale de Santé fait également un suivi de "surveillance virologique" grâce aux tests pratiqués dans les laboratoires hospitaliers ( Tours, Orléans et Dreux) et dans trois laboratoires privés. Depuis la fin du mois de février, un peu plus de 18.000 tests ont été réalisés dans la Région Centre Val de Loire. Jusqu'au début du mois d'avril, entre 25 et 30% d'entre eux étaient positifs. Mais, depuis le 13 avril, le taux de positivité des tests a été pratiquement divisé par 2. En clair, les tests se révèlent positifs " 2 fois moins souvent" qu'au début de l'épidémie.

Nombre de tests et taux de positivité en Centre Val de Loire - Source ARS

Toujours plus de malades dans les Ehpad

Si l'épidémie semble reculer en ville et à l'hôpital, ce n'est pas le cas dans les EMS, établissements médico- sociaux dont font partie les Ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Dans le Centre Val de Loire, plus de 300 EMS ont signalé des cas de Covid-19 dont plus de la moitié dans une résidence pour personnes âgées. Le nombre de résidents infectés continue d'augmenter ( 2337 au 26 avril ) et avec à ce jour, 388 morts ( 302 en résidence et 88 à l'hôpital), le taux de mortalité chez ces personnes âgées dépasse les 16%.